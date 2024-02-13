Профессор Ионов посоветовал при гипертонии отказаться от кофе и чая

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов посоветовал при гипертонии снизить употребление соли и сахара, а также ограничить некоторые продукты.
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