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«Газпром Арена» продолжает набирать персонал на концерт Канье Уэста

«Газпром Арена» продолжает набирать персонал на концерт Канье Уэста

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге продолжает набор персонала для обслуживания концерта американского рэпера Канье Уэста, запланированного на октябрь.

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