Хаби Алонсо после ничьей с «Халл Сити»: «Я не доволен. Мы можем лучше»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура АПЛ против «Халл Сити» (2:2).
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