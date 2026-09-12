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Хаби Алонсо после ничьей с «Халл Сити»: «Я не доволен. Мы можем лучше»

Хаби Алонсо после ничьей с «Халл Сити»: «Я не доволен. Мы можем лучше»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура АПЛ против «Халл Сити» (2:2).

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