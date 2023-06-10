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Воздушная тревога звучит в семи областях Украины

На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Официальный ресурс для оповещения населения сообщает, что тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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