Воздушная тревога звучит в семи областях Украины

На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Официальный ресурс для оповещения населения сообщает, что тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Официальный ресурс для оповещения населения сообщает, что тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
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