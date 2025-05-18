Медитация осознанности эффективнее снижает тревожность, чем стандартные методы

Новое исследование, проведенное Университетом Монаша (Monash University), показало, что практика медитации осознанности (mindfulness) может быть более эффективной в борьбе с тревожными расстройствами, чем традиционные психологические подходы.
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