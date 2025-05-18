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Медитация осознанности эффективнее снижает тревожность, чем стандартные методы

Медитация осознанности эффективнее снижает тревожность, чем стандартные методы

Новое исследование, проведенное Университетом Монаша (Monash University), показало, что практика медитации осознанности (mindfulness) может быть более эффективной в борьбе с тревожными расстройствами, чем традиционные психологические подходы.

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