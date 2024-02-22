Офицер Марочко: Под Кременной ВСУ открыли «дружественный огонь» по отступающим побратимам

Военный эксперт, а также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что Вооруженные силы Украины устроили расстрел своих отступающих сослуживцев на сватовско-кременском участке фронта, причем из 60-мм и 120-мм минометов.