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Названы самые угоняемые машины в 2024 году

Названы самые угоняемые машины в 2024 году

Страховщики составили чёрный список самых угоняемых автомобилей в текущем году.В нём только застрахованные по КАСКО машины, так как полисы ОСАГО не учитывают риски пропажи, и страховые компании о таких случаях обычно не узнают.

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