Реальный мир Путина

Игорь Максаков

У Путина это был маркетинговый ход. А кулаки с фигами в кармане держал. Так же он в угоду олигархам сказал, что СССР кроме галош ничего не производил. Так просто надо было сказать, чтобы сберечь свои начинания и ядро единомышленников, и чтобы ворьё с негодяями остудить. А сам идёт своим путём и правильно делает. Ничего быстро не делается. Страну при алкаше ельцине десять лет сотни тысяч воров и негодяев растаскивали, своё ворьё на все места назначили, а Путину выпала очень трудная, но почётная миссия избавить Россию от этого всего тварья и подонков с толстыми карманами. Что он и делает. Всему своё время. Терпение, товарищи!