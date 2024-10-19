Исторические Напёрстки Постараюсь всунуть свой пятак (это денежка такая, не зубоскальте) в стопку крупных ассигнаций, щедро отсыпанных уважаемыми экспертами по следам вдумчивого интервью Владимира Владимировича, данного намедни господину Киселёву.
Реальный мир Путина
Комментарии
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Игорь Максаков
У Путина это был маркетинговый ход. А кулаки с фигами в кармане держал. Так же он в угоду олигархам сказал, что СССР кроме галош ничего не производил. Так просто надо было сказать, чтобы сберечь свои начинания и ядро единомышленников, и чтобы ворьё с негодяями остудить. А сам идёт своим путём и правильно делает. Ничего быстро не делается. Страну при алкаше ельцине десять лет сотни тысяч воров и негодяев растаскивали, своё ворьё на все места назначили, а Путину выпала очень трудная, но почётная миссия избавить Россию от этого всего тварья и подонков с толстыми карманами. Что он и делает. Всему своё время. Терпение, товарищи!
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М
ММ
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