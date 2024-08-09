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Причудливые картины мексиканского художника

Причудливые картины мексиканского художника

Собачье шоу (ShowDogs). Причудливые картины мексиканского художника Ли Чапмен (Lee Chapman).  На картинах мексиканского художника Ли Чапмэна (Lee Chapman) люди и зверушки тесно переплетаются с национальными мотивами, которые частенько присутствует в его работах.

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