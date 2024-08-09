С нами не соскучишься!

Собачье шоу (ShowDogs). Причудливые картины мексиканского художника Ли Чапмен (Lee Chapman). На картинах мексиканского художника Ли Чапмэна (Lee Chapman) люди и зверушки тесно переплетаются с национальными мотивами, которые частенько присутствует в его работах.