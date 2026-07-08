Криштиану Роналду опубликовал первый пост после вылета Португалии с ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал первый пост в инстаграме (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал первый пост в инстаграме (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) после вылета команды с чемпионата мира-2026.