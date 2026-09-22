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Ferrexpo одобрила привлечение $100 млн от Андрея Веревского и Константина Жеваго

Ferrexpo одобрила привлечение $100 млн от Андрея Веревского и Константина Жеваго

Акционеры горнодобывающей компании Ferrexpo, основные активы которой находятся в Украине, одобрили привлечение около $100 млн за счет выпуска новых акций.

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