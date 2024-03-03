Российские ВС захватили в Авдеевке БТР М113 времен Вьетнамской войны

Бойцы российской группировки войск «Центр» захватили в ходе штурма Авдеевки некоторые образцы западной техники, в частности, американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны, сообщает РИА Новости.
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