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Смоленск 2.0

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Жительница Смоленской области через суд смогла добиться выплат за погибшего на СВО внука

Жительница Смоленской области через суд смогла добиться выплат за погибшего на СВО внука

Молодой человек погиб в феврале этого года Смолянка обратилась в Духовщинский районный суд с заявлением о признании ее фактическим воспитателем погибшего в ходе специальной военной операции внука для получения отдельных выплат.

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