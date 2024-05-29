Жительница Смоленской области через суд смогла добиться выплат за погибшего на СВО внука

Молодой человек погиб в феврале этого года Смолянка обратилась в Духовщинский районный суд с заявлением о признании ее фактическим воспитателем погибшего в ходе специальной военной операции внука для получения отдельных выплат.
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