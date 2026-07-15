Регионам разрешили штрафовать суда за нарушения по камерам

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 15 июля одобрил на своем заседании закон, разрешающий регионам использовать фото- и видеокамеры для автоматической фиксации нарушений правил плавания на внутреннем водном транспорте.