Регионам разрешили штрафовать суда за нарушения по камерам

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 15 июля одобрил на своем заседании закон, разрешающий регионам использовать фото- и видеокамеры для автоматической фиксации нарушений правил плавания на внутреннем водном транспорте.
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