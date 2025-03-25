В Омске изменили работу светофора на перекрестке Лукашевича-Комарова. На светофоре здесь установили дополнительную секцию для регулировки левого поворота с Лукашевича.
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В Омске изменили работу светофора на перекрестке Лукашевича-Комарова. На светофоре здесь установили дополнительную секцию для регулировки левого поворота с Лукашевича.