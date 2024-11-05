Росреестр Подмосковья провел семинар о рынке недвижимости

Росреестр Подмосковья провел семинар для повышения качества кадастровых работ и оказания методической помощи инженерам, готовящим межевые и технические планы для учета и регистрации недвижимости в Московской области.
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