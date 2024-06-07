Авторы аниме «Георгин в цвету» от греха решили переделать сцены, якобы аними...

Авторы аниме «Георгин в цвету» от греха решили переделать сцены, якобы анимированные в Северной КорееСоздатели аниме «Георгин в цвету» пообещали переделать сцены, за которые, предположительно, в ответе Ордена Ким Ир Сена корейская студия мультипликационных фильмов имени 26 апреля.
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