Авторы аниме «Георгин в цвету» от греха решили переделать сцены, якобы аними...

Авторы аниме «Георгин в цвету» от греха решили переделать сцены, якобы анимированные в Северной КорееСоздатели аниме «Георгин в цвету» пообещали переделать сцены, за которые, предположительно, в ответе Ордена Ким Ир Сена корейская студия мультипликационных фильмов имени 26 апреля.