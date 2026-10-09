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Древняя вирусная ДНК помогает развитию эмбриональных клеток человека

Древняя вирусная ДНК помогает развитию эмбриональных клеток человека

Следы древних вирусных инфекций сохранились в геноме человека в виде эндогенных ретровирусов. Некоторые из этих участков ДНК со временем приобрели новые функции.

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