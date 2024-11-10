🌿 Санитарная уборка в Адлере: текущие мероприятия В Адлерском районе ведутся активные работы по улучшению санитарного состояния.
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🌿 Санитарная уборка в Адлере: текущие мероприятия В Адлерском районе ведутся активные работы по улучшению санитарного состояния.