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В Ростовской области 25 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

В Ростовской области 25 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Атака БПЛА спровоцировала задержку поездов в Ростовской области. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) в телеграм-канале.

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