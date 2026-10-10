В Ростовской области 25 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Атака БПЛА спровоцировала задержку поездов в Ростовской области. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) в телеграм-канале.
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