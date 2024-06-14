Белоусов и Дюмин провели совещание по поводу поставок беспилотников в войска

Андрей Белоусов и Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотников воинским частям МинобороныВ Национальном центре управления обороной прошло совещание с участием помощника президента Алексея Дюмина и министра обороны Андрея Белоусова.
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