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Зампостпреда Евстигнеева: обвинения США против россиян в ЦАР являются голословными

Зампостпреда Евстигнеева: обвинения США против россиян в ЦАР являются голословными

Российская сторона на законных основаниях действует в ЦАР. Если бы были какие-то нарушения, то они обязательно расследовались национальными органами африканской страны, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

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