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«Теперь ты в Армии». Жизнь прекрасна и удивительна

Первая половинка этом разделе сказки проходит под девизом:Чтобы не повторяться, кратко напомню, что в нашей части проблем с увольнительной на выходных не было – были проблемы именно с бланками увольнительных, которые выделяли строго раз в квартал.

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