Дмитровец
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Дмитровец

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В Дмитровском реализуют проекты по безопасности дорожного движения

Передвигаться по Дмитровскому району скоро станет проще и безопаснее. Специалисты ЦОДД разработали масштабный план по оптимизации дорожного движения в Северном округе, и часть этих изменений затронет именно наш район.

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