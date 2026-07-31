В Дмитровском реализуют проекты по безопасности дорожного движения

Передвигаться по Дмитровскому району скоро станет проще и безопаснее. Специалисты ЦОДД разработали масштабный план по оптимизации дорожного движения в Северном округе, и часть этих изменений затронет именно наш район.
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