Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна

ЗанозаПолитикаЗарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна Зарвавшемуся официальному Киеву, который ежедневно выдвигает всё новые требования, ответили в Германии.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьevgeny danilov"Ты виноват уж тем,- что хочется мне кушать."Сергей Николаевич"Укры бросили свое любимое дело - сосать двух телок - ради феерической возможности, как им казалось, присосаться к ЕС супер-телке, просто молочному фонтану на все времена. Теперь до них медленно начинает доходить, что сосут они вообще что-то не то, а возможно это даже бык"вячеслав полыгалов"-ДАЙ!ДАЙ!ДЕНЕГ ДАЙ!-Дай,дай,дай,дай,дай,дай,дай,-денег ДАЙ!..."Злата ЗыбинаЛюбая кормушка исся/е/каема ))Комментировать
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