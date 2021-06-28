Заноза

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Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна

Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна

Зарвавшемуся официальному Киеву, который ежедневно выдвигает всё новые требования, ответили в Германии.

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evgeny danilov
"Ты виноват уж тем,- что хочется мне кушать."
Сергей Николаевич
"Укры бросили свое любимое дело - сосать двух телок - ради феерической возможности, как им казалось, присосаться к ЕС супер-телке, просто молочному фонтану на все времена. Теперь до них медленно начинает доходить, что сосут они вообще что-то не то, а возможно это даже бык"
вячеслав полыгалов
"-ДАЙ!ДАЙ!ДЕНЕГ ДАЙ!-Дай,дай,дай,дай,дай,дай,дай,-денег ДАЙ!..."
Злата Зыбина
Любая кормушка исся/е/каема ))

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