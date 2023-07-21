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"Адлер" рассказал, до чего довела "жадность" оператора последнего Bayraktar

"Адлер" рассказал, до чего довела "жадность" оператора последнего Bayraktar

Командир группы БПЛА батальона "Аксай" сообщил, как был уничтожен последний турецкий дрон ВСУ.Украинский оператор беспилотника Bayraktar, отстрелявшись на Кинбурнской косе, "пожадничал" и решил пойти на второй круг - это стало его роковой ошибкой.

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