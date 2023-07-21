"Адлер" рассказал, до чего довела "жадность" оператора последнего Bayraktar

Командир группы БПЛА батальона "Аксай" сообщил, как был уничтожен последний турецкий дрон ВСУ.Украинский оператор беспилотника Bayraktar, отстрелявшись на Кинбурнской косе, "пожадничал" и решил пойти на второй круг - это стало его роковой ошибкой.