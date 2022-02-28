78.ru

424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кириллов
    Хорошо нужно развивать внутренний туризм хватит бабло им возить они без вас нормально себя чувствуют.Вслед за ЕС полёт...
  • Адельбек Еримбетов
    Жадность фраера погубила .Думал обману но сам был обманут и посажен на КУКАН !!!! Не жалко хитрожопого ишака .ЖАДНОСТ...Петербургский пен...
  • Сергей Евгенов
    Это проплаченный неадекват.Товарищ Сталин,в свое время отправлял,таких на лесоповал,не на долго,лет на 10-15.И в стра...«А вы мне деньги ...

Картина дня

наверх