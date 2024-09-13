🇬🇧🇷🇺 Рано утром стало известно, что из Москвы выслали шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве — в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
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🇬🇧🇷🇺 Рано утром стало известно, что из Москвы выслали шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве — в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
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