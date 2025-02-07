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МИД РФ: НАТО разрушило безопасность в Европе и теперь берется за Азию

МИД РФ: НАТО разрушило безопасность в Европе и теперь берется за Азию

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов США и их союзники "натофицируют" страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Альянс уже разрушил безопасность в Европе и теперь разрушит ее в Азии, заявил 7 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко.

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