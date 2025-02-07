ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов США и их союзники "натофицируют" страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Альянс уже разрушил безопасность в Европе и теперь разрушит ее в Азии, заявил 7 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии