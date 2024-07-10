Рост платежей между Россией и Индией через Сбер превысил 80% в 2024 году

Рост платежей между Россией и Индией через Сбер в 2024 году превысил 80%. Об этом заявил вице-президент СБЕР и председатель правления Уральского банка Петр Колтыпин на круглом столе "Индия: перспективы партнерства" в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024.