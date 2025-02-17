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Афганские военные ковры: творческое наследие многолетних вооруженных конфликтов

Афганские военные ковры: творческое наследие многолетних вооруженных конфликтов

Афганистан можно смело называть территорией войны в сердце Центральной Азии. Вооруженные конфликты здесь не прекращаются уже два столетия и для местного населения выстрелы и взрывы стали привычным аккомпанементом к повседневной жизни.

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