Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Рогозин рассказал о резком снижении эффективности БПЛА ВСУ в зоне ответственности ГВ «Днепр»

Рогозин рассказал о резком снижении эффективности БПЛА ВСУ в зоне ответственности ГВ «Днепр»

Данные о численном превосходстве дронов ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр», особенно с ночными и тепловизионными камерами и спутниковой системой управления, не вызывают сомнений, однако, результаты боевой работы противника выглядят намного скромнее.

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