🕌 В Евпатории строят новую мечеть Мечеть возводят в микрорайоне «Спутник-1», сообщил депутат Евпаторийского городского совета Эльдар Ибрагимов.
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🕌 В Евпатории строят новую мечеть Мечеть возводят в микрорайоне «Спутник-1», сообщил депутат Евпаторийского городского совета Эльдар Ибрагимов.