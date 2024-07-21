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Депортация народов в СССР, это наказание или все же.., спасение...

 ."никакое НКВД, МГБ и даже Сталин не смогли бы остановить гарантированную кровавую баню, которую устроили бы обезумевшие от горя отцы, мужья, братья тех, кто пострадал от рук коллаборантов".

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
На фотках все те же мастурбеки, что и сегодня насилуют, грабят и режут коренное население России.
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13 час.
HotRS
Насчет чеченцев много инфы в инете. Но и западенцев депортировали. Не всех оптом, но семьями. В Хабаровский край, в Приморский. Моя мать работала после войны по распределению в Хабаровском крае, Бикинском р-не, видела их. Большинство глав семей, коллаборанты, сидели в лагерях, а их семьи были депортированы. Их потомки и сейчас там живут.
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10 час.
HotRS
На фотках именно, что коренное население Крыма. Относительно коренное, ессно.
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10 час.

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