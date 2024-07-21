Депортация народов в СССР, это наказание или все же.., спасение...

На фотках все те же мастурбеки, что и сегодня насилуют, грабят и режут коренное население России.

HotRS

Насчет чеченцев много инфы в инете. Но и западенцев депортировали. Не всех оптом, но семьями. В Хабаровский край, в Приморский. Моя мать работала после войны по распределению в Хабаровском крае, Бикинском р-не, видела их. Большинство глав семей, коллаборанты, сидели в лагерях, а их семьи были депортированы. Их потомки и сейчас там живут.