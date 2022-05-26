Бюджет хабаровского СКА в случае выхода в РПЛ увеличится минимум вдвое

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Михаил Дегтярев рассказал о финансировании хабаровского СКА. Губернатор Хабаровского края, председатель попечительского совета армейцев дал комментарий после первого стыкового матча с «Химками» (1:0) за право участия в РПЛ в следующем сезоне.