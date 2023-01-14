Украинский режим в очередной раз предпринимает попытки втянуть в вооруженный конфликт другие страны. Понимая, что ситуация складывается не в его пользу, киевскому режиму крайне важно, чтобы на его стороне уже напрямую выступили другие страны.
Украинский режим в очередной раз предпринимает попытки втянуть в вооруженный конфликт другие страны. Понимая, что ситуация складывается не в его пользу, киевскому режиму крайне важно, чтобы на его стороне уже напрямую выступили другие страны.
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