Военное обозрение

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Премьер Молдавии отреагировала на падение обломков российской ракеты на территории страны

Премьер Молдавии отреагировала на падение обломков российской ракеты на территории страны

Украинский режим в очередной раз предпринимает попытки втянуть в вооруженный конфликт другие страны. Понимая, что ситуация складывается не в его пользу, киевскому режиму крайне важно, чтобы на его стороне уже напрямую выступили другие страны.

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