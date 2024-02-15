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Чудо в перьях простили?

Чудо в перьях простили?

           Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в своем блоге резко высказалась в адрес продюсера Иосифа Пригожина и певца Филиппа Киркорова.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Вместо коптера купит ещё один блестящий костюм с перьями, петух, он и есть петух.
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2 час.
Татьяна Атакишиева
Ну, как Филю отлучили от кормушки, так сразу встал на путь исправления: перечислил 5 миллионов в благотворительный фонд жителям Белгорода, посетил госпиталь с нашими ранеными бойцами в Горловке. Почему раньше этого не делал? Ясно же, что не по ведению сердца это делает, а чтобы снова вернуться к прежней жизни. И ведь найдутся такие защитники, типа Пригожина или Пескова, которые станут убеждать нас, что Киркоров осознал всё, исправился, надо его понять и простить. И опять будут концерты, опять его рожа будет светиться по всём телевизионным каналам.
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1 час.
Бендер Задунайский
На фото он в прикиде FF . Не означает ли это  Фуфломет Филипп !?
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30 мин.

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