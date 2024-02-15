Чудо в перьях простили?

Татьяна Атакишиева

Ну, как Филю отлучили от кормушки, так сразу встал на путь исправления: перечислил 5 миллионов в благотворительный фонд жителям Белгорода, посетил госпиталь с нашими ранеными бойцами в Горловке. Почему раньше этого не делал? Ясно же, что не по ведению сердца это делает, а чтобы снова вернуться к прежней жизни. И ведь найдутся такие защитники, типа Пригожина или Пескова, которые станут убеждать нас, что Киркоров осознал всё, исправился, надо его понять и простить. И опять будут концерты, опять его рожа будет светиться по всём телевизионным каналам.