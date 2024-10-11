"Катаиб Хезболла" пригрозила ударами по базам США в случае агрессии Израиля

Шиитская группировка "Катаиб Хезболла" намерена нанести удары по военным базам США в случае агрессии Израиля в отношении Ирака или использования его воздушного пространства и территории для нападения на Иран.
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