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ФедералПресс

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Старшеклассники смогут отказаться от углубленного изучения отдельных предметов

Старшеклассники смогут отказаться от углубленного изучения отдельных предметов

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Старшеклассники в России с 2027 года смогут самостоятельно выбирать, на каком уровне изучать отдельные предметы.

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