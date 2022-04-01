Аргументы недели

97 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    Конечно не боится. Дедушка старый, ему всё равно. Ну и платят за озвучивание заданной позиции.Зеленский назвал ...
  • Александр
    Он перешагнул красную черту - какие с ним могут быть переговоры , Нужно создать временное правительство во главе с Аз...Зеленский отказал...
  • Юрий Пахомов
    Предателей не где не любят…предала Родину свою!!!В «Метрополитен-о...

Медведев заявил, что у РФ достаточно продуктов для самообеспечения, а поставок «недружественным странам» не будет

Медведев заявил, что у РФ достаточно продуктов для самообеспечения, а поставок «недружественным странам» не будет

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей, а также добавил, что поставок в "недружественные страны" не будет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх