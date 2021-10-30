Темпы инфляции в еврозоне выросли до рекордных показателей

Никола ЗуевПолитикаТемпы инфляции в еврозоне выросли до рекордных показателей Брюссель, 30 октября. Потребительские цены в еврозоне по итогам октября 2021 года поднялись на 4,1% в годовом выражении.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСНСидор НездиймыногаА чего писать! Цифры - они красноречивей Соловьева со товарищи. Одно смущает, цены на все и вся выросли более чем на 15%, а инфляция, которую озвучивает Росстат в двое ниже. И на что, если кто нибудь знает, цены в России упали?Комментировать
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