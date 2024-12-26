❗️Глава Крыма призвал пересмотреть зарплаты в бюджетных сферах Сергей Аксёнов привел в пример работу курьера, который получает больше денег, чем врач.
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❗️Глава Крыма призвал пересмотреть зарплаты в бюджетных сферах Сергей Аксёнов привел в пример работу курьера, который получает больше денег, чем врач.