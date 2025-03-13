В свой юбилей Татьяна Лютаева показала архивные фото

Сегодня свой день рождения отмечает известная актриса Татьяна Лютаева. В социальных сетях 60-летняя Татьяна Лютаева поделилась трогательными моментами из своей жизни, представив зрителям кадры, запечатлевшие разные этапы ее жизни.