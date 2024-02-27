Наталья Ветлицкая избавилась от квартиры в центре Москвы

По последним данным, Наталья Ветлицкая передала квартиру в центре Москвы своей 19-летней дочери. Квартира на Патриарших прудах в элитном жилом комплексе на 8-м этаже оценивается примерно в 200 миллионов рублей.
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