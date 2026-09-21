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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анвар Гатиятулин: «Хэйс прибавлял. После непростого выезда, возможно, накопилась усталость. Было видно, что не хватало энергии и эмоций»

Анвар Гатиятулин объяснил, как решение Кевина Хэйса завершить карьеру повлияет на «Ак Барс». – Насколько уход Хэйса повлияет на сочетания звеньев? – Если говорить о Кевине, во втором матче было видно, что он прибавлял.

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