Анвар Гатиятулин: «Хэйс прибавлял. После непростого выезда, возможно, накопилась усталость. Было видно, что не хватало энергии и эмоций»

Анвар Гатиятулин объяснил, как решение Кевина Хэйса завершить карьеру повлияет на «Ак Барс». – Насколько уход Хэйса повлияет на сочетания звеньев? – Если говорить о Кевине, во втором матче было видно, что он прибавлял.