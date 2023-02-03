Единый абонемент для проезда в электричках ввели в Петербурге и Ленобласти

Продажи нового единого абонемента начались 1 февраля. Единый абонемент для проезда в пригородных электричках всех категорий ввели в Петербурге и Ленобласти.
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