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Не знает, что делать дальше: дочь ушедшей из жизни Евгении Брик больше не хочет сниматься в кино

Не знает, что делать дальше: дочь ушедшей из жизни Евгении Брик больше не хочет сниматься в кино

Евгения Брик. Фото avchernov.ruМногие коллеги и поклонники были сильно огорчены уходом Евгении Брик. Но хуже всего пришлось близким родственникам артистки.

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