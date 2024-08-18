18 августа — предпразднество Преображения Господня: история и значение праздника

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников Каждый год 18 августа православная церковь отмечает предпразднество Преображения Господня — особый день, который готовит верующих к одному из главных христианских праздников.
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