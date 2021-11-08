Заноза

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Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

С праздником, дорогие товарищи! С Днём Великой Октябрьской социалистической революции. И пусть этот эксперимент не удался, но он показал, что человечество всё-таки способно построить равноправное и светлое общество Да, эксперимент не удался.

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Сергей Федосеев
...если бы Александр третий пощадил брата Ленина и его товарищей, глядишь и Октября небыло бы... - Вождь пошёл бы другим путём... ИМХО.
Luidmila
Если бы пощадил, то не было бы партии большевиков, а значит в Октябре бы не было кому сказать "есть такая партия", которая с земли подняла власть и сохранила не Российскую империю, а Российскую цивилизацию. Потому что вне зависимости от судьбы брата Ленина буржуазная Февральская революция всё равно бы свершилась, а за ней неминуемо последовала интервенция и раздел России на части англосаксами. И в 1991 году просто случилась следующая попытка захвата, разделения и уничтожения русской цивилизации англосаксонской.
Сергей Федосеев
...это всё риторика, никто "абы-кабы" никогда не узнает... что выросло, то выросло, и от этого чертополоха никуда не деться... - ИМХО ещё раз...
Luidmila
Какая риторика? Это осознанные и совершенно прогнозируемые факты и стратегии исторического развития. Неуправляемых процессов не существует. Если Вы находитесь в образовании на стадии веры в случайности исторических процессов, Вам можно лишь посочувствовать. Повышайте свою образованность, легче будет понимать, что происходит.
Сергей Федосеев
...я преклоняюсь перед вашей проницательностью... - Но, позвольте заметить, вы даже не в состоянии ответить, что будет с вами завтра... - Повышайте свою образованность... - бытие определяет сознание... и эту философию ещё никто не смог опровергнуть... - если сможете, то, как говорится, флаг вам в руки...
JOKERXXX JOKEREVICH
увы...хотя кто его знает..
Олег Анатольевич
--"...если бы Александр третий пощадил брата Ленина и его товарищей, глядишь и Октября небыло бы... "-- --"..это всё риторика, никто "абы-кабы" никогда не узнает... что выросло, то выросло, и от этого чертополоха никуда не деться... "-- --" Но, позвольте заметить, вы даже не в состоянии ответить, что будет с вами завтра... "-- Вы бы за своей риторикой следили,в трёх предложениях взаимоисключающие себя высказывания.И --"Повышайте свою образованность.."--
Сергей Федосеев
...какие громкие слова ах как кружится голова ах как голова кружиться... позвони мне позвони... ну позвони мне ради бога... и я твою печаль разведу одной рукою...
Адольф Пешков
Манускрипт с дырками, пробелами, без логики и довольно примитивно. Но спасибо за поздравления. Никому не следует жевать избитые и изжёванные либералами ложные утверждения о влиянии негативных нюансах СССР. Можно согласиться с тем, что "рановато" занялись строительством социализма. Да, рановато, потому, что в России и капитализма ещё не было. Коммунистам пришлось даже устроить что то подобное Государственному капитализму, который и дал вместе с социальными нормами для народа небывалые результаты в мире. А ведь внешнее влияние !! А страшная попытка задушить эту "красивую и успешную страну" ? По вашему не имело значения ? И никакие цеховики, никакие тувароведы и любители жирных куском особого значения не имели. Неужели до сих пор вам не ясно, что "СВЕРХУ" легко менять систему. Особенно, если воспитано законопослушное население. Сверху его обманным путём и поменяли. И СССР не был экспериментом. Он был "СВЕТОМ" для будущего всего человечества. И этот свет уже скоро вернётся в РОССИЮ.
Николай Алексеевич Niko
Сталин опередил свое время на сотни лет.
моряк океанский
в реалиях цифрового рабства никакого перехода к социализму невозможно, поэтому оно так навязывается власть имущими.

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