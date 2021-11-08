Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

С праздником, дорогие товарищи! С Днём Великой Октябрьской социалистической революции. И пусть этот эксперимент не удался, но он показал, что человечество всё-таки способно построить равноправное и светлое общество Да, эксперимент не удался.
С праздником, дорогие товарищи! С Днём Великой Октябрьской социалистической революции. И пусть этот эксперимент не удался, но он показал, что человечество всё-таки способно построить равноправное и светлое общество Да, эксперимент не удался.
Свежие комментарии