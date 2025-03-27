В Алжире готовят закон о преступлениях Франции в колониальный период

Парламент Алжира разрабатывает законопроект, который закрепит признание преступлений Франции в колониальный период, в случае его принятия страна официально потребует от Парижа выплату компенсации за нанесенный ущерб.
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